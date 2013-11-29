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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 12:03 BJT

路透调查：澳洲央行12月会议料维持利率不变

路透悉尼11月29日 - 澳洲央行将于12月3日(周二)0330GMT公布月度政策会议结果。24位接受路透访问的分析师全部预期该央行将维持利率在2.5%不变，预估中值显示央行将按兵不动，直到2015年第一季才可能升息。

九位分析师仍预期澳洲央行会在2014年上半年进一步放宽货币政策，其余认为利率将持稳。(完)
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