路透调查：澳洲央行12月会议料维持利率不变

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透悉尼11月29日 - 澳洲央行将于12月3日(周二)0330GMT公布月度政策会议结果。24位接受路透访问的分析师全部预期该央行将维持利率在2.5%不变，预估中值显示央行将按兵不动，直到2015年第一季才可能升息。
九位分析师仍预期澳洲央行会在2014年上半年进一步放宽货币政策，其余认为利率将持稳。(完)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。