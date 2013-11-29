中国金融：央行就存款保险制度草案向银行征求意见，费率标准存争议--消息

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京/香港11月29日 - 千呼万唤了20年的中国存款保险制度应很快显露“真容”。三位消息人士周五透露，中国央行此前已就存款保险制度草案向各商业银行征求意见。但是否应该采取统一的保险费率，各行仍存较大争议，目前尚无最终定论。
消息人士表示，周三央行金融稳定局召集各家银行就存款保险制度草案开了座谈会，会议由央行副行长刘士余主持。各行参会人员的级别均较高，多为副行长一级的高管参会。
“（存款保险是采取）统一还是差别费率的争议很大。”一位国有大行的有关人士称。
路透目前暂时无法联系到央行对上述消息予以置评。
中国央行行长周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，加快建立功能完善、权责统一、运作有效的存款保险制度，促进形成市场化的金融风险防范和处置机制。存款保险制度要覆盖所有存款类金融机构，实行有限赔付和基于风险的差别费率机制，建立事前积累的基金。
“存款保险制度要具备必要的信息收集与核查、早期纠正及风险处置等基本职责，与现有金融稳定机制有机衔接，及时防范和化解金融风险，维护金融稳定。”周小川表示。
中国央行副行长易纲此前称，中国将在条件成熟的时候推进存款利率市场化，并抓紧出台存款保险制度。他认为，存款保险制度有三大要点，包括该制度是保护存款人权益的，绝大多数存款人都会在存款保险制度下受到保护；存款保险制度的出台将有利于中小企业；存款保险制度整个机制的设计是正向激励，使银行都愿意更加地谨慎，更加地遵纪守法。
路透此前报导，由央行牵头设计的存款保险制度方案为：先设立一个存款保险基金，账户设在央行，待运作成熟后再独立出来形成存款保险公司。资金主要来源于各家银行上缴的保费。存款保险为强制保险，所有的银行都必须参保。 （完） (发稿 路透中文部)
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路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
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