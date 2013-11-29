中国货币市场：主要回购利率多走低，短期资金面稍缓但预期仍谨慎

路透上海11月29日 - 中国银行间市场周五主要回购利率多走低，其中七天及14天期限品种跌幅逾20bp。交易员表示，月末因素即将消退，机构出资意愿有所提振，不过融出方多集中在隔夜以及七天期限品种，而长期资金由于成本偏高，拆借积极性相对有限。

他们并表示，下周资金面仍面临央行公开市场操作不确定性以及月初存款准备金上缴等干扰因素，多数机构预计未来资金面大幅宽松的可能性不大。

“比昨天好多了，月末最后一天又是周五，不少机构也不想屯着钱了。”上海一银行交易员表示，“从昨天下午开始资金面就好转很多”。

他并表示，短期而言，银行间流动性状况仍取决于央行态度，机构预期尚难脱离谨慎心态，资金面维持稳中偏紧应该是市场常态。

央行公开市场本周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，期冀央行短期“放水”并不现实，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。

对于下周资金面情况，东莞银行金融市场部陈龙认为，下周新债发行量偏多，对未来资金面有一定影响，且公开市场逆回购到期量也回笼一定资金，下周四还要上缴存准，“部分机构预期央行会在下周暂停逆回购，预期仍紧”。

路透计算，截止目前已经公告的新债发行量，下周包括农发行、国开行，国债等，发行总量已经逾800亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7428 3.7889 -4.61

七天 4.6769 4.9218 -24.49

14天 6.0721 6.3307 -25.86

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.7050 8.8600 -0,215.50

七天 5.0950 5.1000 -0.50

14天 5.0100 4.6050 +40.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.8200 3.9300 -11.00

七天 4.7000 4.9100 -21.00

14天 6.0700 6.2400 -17.00

Shibor

其中:隔夜 3.7260 3.7460 -2.00

七天 4.6660 4.8230 -15.70

三个月 4.7229 4.7181 +0.48