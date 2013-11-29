投行观点：中国经济明后年继续减速，明年或两次下调存准率--野村

路透上海11月29日 - 国际投行野村中国首席经济学家张智威周五预计，基于中国继续收紧政策及推动经济结构转型，明后年中国经济将继续减速，增速估计会低于7%这一警戒线，中国明年中或会下调两次存款准备金率以缓解市场紧张局面。

除了维持之前的明年中国经济同比增长6.9%的预测外，他认为2015年中国经济增速将进一步减弱至6.8%。他还预期下月召开的中央经济工作会议会将明年经济增长的官方目标由今年的7.5%调降至7%。

他认为，中国继续执行偏紧的政策将影响到房地产市场和基础设施的投资力度，而清理产能过剩行业、部分行业或产品的价格管制放开，都会给经济带来短期压力。

他预计，明年中随着中国经济增速降至7%以下，外界对中国经济硬着陆的担忧会再起，中国政府的经济政策可能有一些微调，从而使经济增速逐步下滑的趋势得以稳定下来。例如调降准备金率、加大信贷支持以扩大基础设施投资等。

中国第三季国内生产总值（GDP）增速反弹至7.8%。不过据野村预测，第四季至明年第二季，中国GDP季度增速分别为7.5%、7.1%和6.7%，明年第三季和第四季略有反弹，分别为6.8%和7%。