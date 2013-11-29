投行观点：伊拉克西古尔纳1期合约对中石油产储量影响有限--野村

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透香港11月29日 - 投行野村的报告称，由于中国石油 以技术服务合同形式介入伊拉克西古尔纳1期（West Qurna-1）项目，对公司的产量和储量影响有限。
中石油周四公布，收购艾克森美孚 于伊拉克巨型油田西古尔纳1期技术服务合同25%权益，近日正式交割。
野村的报告指出，西古尔纳的大部分产出属于伊拉克政府所有，而中石油只收取每桶1.9美元固定报酬，以此估算合同价值2.26亿美元，并对其产量和储量影响有限。
“有别于产品分成合同，技术服务合同的报酬不会随油价而增加，但可保证收回成本。”该行分析师关荣乐在报告中称。
该行估计，明年中石油需承担的资本开支超过2亿美元。
资料显示，西古尔纳-1期储量87亿桶，现时产量每天50万桶，预计至今年底升至60万桶。根据2009年批出的技术服务合同，西古尔纳1期稳产期为每天282.5万桶，于订约日起计7年内达到。而技术服务费的计算按产量递增部分（初始产量为每天24.4万桶）计算。
野村称，艾克森美孚转让西古尔纳1期权益，可能由于报酬较少、增产困难以及因伊拉克政府付款问题令项目进度受阻，导致西古尔纳1期的利润差于其他项目。艾克森美孚原本要求伊拉克支付每桶4美元，俄罗斯Lukoil要求6.49美元，中国石油集团要求2.6美元。
香港时间15:23，中石油H股报9.12港元，涨0.22%；大市恒生指数 升0.2%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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