投行观点：伊拉克西古尔纳1期合约对中石油产储量影响有限--野村

路透香港11月29日 - 投行野村的报告称，由于中国石油 以技术服务合同形式介入伊拉克西古尔纳1期（West Qurna-1）项目，对公司的产量和储量影响有限。

中石油周四公布，收购艾克森美孚 于伊拉克巨型油田西古尔纳1期技术服务合同25%权益，近日正式交割。

野村的报告指出，西古尔纳的大部分产出属于伊拉克政府所有，而中石油只收取每桶1.9美元固定报酬，以此估算合同价值2.26亿美元，并对其产量和储量影响有限。

“有别于产品分成合同，技术服务合同的报酬不会随油价而增加，但可保证收回成本。”该行分析师关荣乐在报告中称。

该行估计，明年中石油需承担的资本开支超过2亿美元。

资料显示，西古尔纳-1期储量87亿桶，现时产量每天50万桶，预计至今年底升至60万桶。根据2009年批出的技术服务合同，西古尔纳1期稳产期为每天282.5万桶，于订约日起计7年内达到。而技术服务费的计算按产量递增部分（初始产量为每天24.4万桶）计算。

野村称，艾克森美孚转让西古尔纳1期权益，可能由于报酬较少、增产困难以及因伊拉克政府付款问题令项目进度受阻，导致西古尔纳1期的利润差于其他项目。艾克森美孚原本要求伊拉克支付每桶4美元，俄罗斯Lukoil要求6.49美元，中国石油集团要求2.6美元。

香港时间15:23，中石油H股报9.12港元，涨0.22%；大市恒生指数 升0.2%。（完）