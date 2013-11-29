日本数据：10月房屋开工较上年同期成长7.1%，建筑订单劲扬61.1%

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透东京11月29日 - 日本政府周五公布的数据显示，10月房屋开工较上年同期成长7.1%，显示明年4月调高消费税前带动的房市荣景较前月有放缓的迹象。
路透调查分析师预估中值为成长4.3%。9月时房屋开工上升19.4%。
日本国土交通省公布的数据显示，50家主要建设公司10月建筑订单较上年同期劲扬61.1%。
参看完整数据表格，请点选日本国土交通省官方网站：here。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。