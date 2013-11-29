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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 13:14 BJT

日本数据：10月房屋开工较上年同期成长7.1%，建筑订单劲扬61.1%

路透东京11月29日 - 日本政府周五公布的数据显示，10月房屋开工较上年同期成长7.1%，显示明年4月调高消费税前带动的房市荣景较前月有放缓的迹象。

路透调查分析师预估中值为成长4.3%。9月时房屋开工上升19.4%。

日本国土交通省公布的数据显示，50家主要建设公司10月建筑订单较上年同期劲扬61.1%。

参看完整数据表格，请点选日本国土交通省官方网站：here。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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