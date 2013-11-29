《汇市简讯》获利了结卖盘打压，美元/日圆及欧元/日圆随日股走低

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
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* 多头出场，美元/日圆、欧元/日圆及其他交叉汇率在午后下跌
* 美元/日圆跌至102.25，欧元/日圆跌至139.25，盘中高点分别为102.61及139.71
* 趋势仍偏向上，但难以无视日股午后重跌，市场交投偏淡
* 美元/日圆买单仍由102.00之前挂出，欧元/日圆则在139.00之前(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。