版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 12:46 BJT

《汇市简讯》获利了结卖盘打压，美元/日圆及欧元/日圆随日股走低

0430GMT

* 多头出场，美元/日圆、欧元/日圆及其他交叉汇率在午后下跌

* 美元/日圆跌至102.25，欧元/日圆跌至139.25，盘中高点分别为102.61及139.71

* 趋势仍偏向上，但难以无视日股午后重跌，市场交投偏淡

* 美元/日圆买单仍由102.00之前挂出，欧元/日圆则在139.00之前(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐