路透调查：印度经济在9月当季可能仅略为复苏，受投资疲弱拖累

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透新德里11月29日 - 印度经济在9月当季可能略为加快成长，但投资疲弱使人难以冀望明年初大选之前，经济能够在农村需求强劲以及出口反弹的刺激下持续复苏。
路透对40位经济学家的调查结果显示，该季度国内生产总值(GDP)按年增幅可能为4.6%，只比前一季度触及的四年低点高两个基点。
印度统计局将于周五1200GMT公布该数据。
如果预测成真，则意味着经济成长连续第四个季度低于5%，远低于政府所说的降低贫困和为青年人提供就业所需要的水平。
“投资疲弱、高通胀以及货币政策紧缩，将使印度经济复苏无法很快增强动力，”Capital Economics亚洲经济分析师Miguel Chanco说。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。