路透调查：印度经济在9月当季可能仅略为复苏，受投资疲弱拖累

路透新德里11月29日 - 印度经济在9月当季可能略为加快成长，但投资疲弱使人难以冀望明年初大选之前，经济能够在农村需求强劲以及出口反弹的刺激下持续复苏。

路透对40位经济学家的调查结果显示，该季度国内生产总值(GDP)按年增幅可能为4.6%，只比前一季度触及的四年低点高两个基点。

印度统计局将于周五1200GMT公布该数据。

如果预测成真，则意味着经济成长连续第四个季度低于5%，远低于政府所说的降低贫困和为青年人提供就业所需要的水平。

“投资疲弱、高通胀以及货币政策紧缩，将使印度经济复苏无法很快增强动力，”Capital Economics亚洲经济分析师Miguel Chanco说。(完)