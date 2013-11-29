港股业绩：大家乐中期净利增近一成，收入增长部份抵销成本上涨压力

路透香港11月29日 - 香港大型快餐连锁店--大家乐集团 周五公布，中期净利按年增长9.8%，主要业务平台收入增长部份抵销了成本上涨的压力。

截至9月底止半年，大家乐录得净利2.43亿港元；董事会建议派发中期息每股0.17港元，持平去年同期。期内，公司的营业额按年增长8.7%至34.1亿港元。

公司表示，环球经济依然缺乏复苏动力，管理层持续感受到集团经营成本的各个关键部份仍然面对通胀压力。期内主要业务平台持续录得增长，然而期间亦一直面对租金及物料价格上涨的压力。但公司会更锐意持续巩固本身的业务和品牌，同时积极拓展新的收入来源。

在香港、中国大陆和北美均有业务的大家乐，仍以香港为主要收入来源，期内香港的营业额按年增加8%至26.9亿港元，“大家乐”快餐的同店销售按年增加7%。

至于中国业务上半年度表现，公司称符合既定目标。华南快餐业务录得3%的同店销售增长；华东业务则按年有所改善。内地政府在年度内推行的节约政策，对内地的高档餐饮业构成打击，但有关政策对集团的业务并无构成影响。大家乐称会密切留意政策的改变，会否为中价餐厅带来更多生意。

北美业务方面，大家乐在美国及加拿大经营合共143间“Manchu WOK”餐厅。尽管美国经济有逐步复苏迹象，消费者信心及顾客消费依然疲弱，集团业务仍一直受到影响，不利的情况或至少持续至今个财政年底。

此前公布9月底止半年业绩的另外两家本地大型快餐连锁店--翠华控股 和大快活 同期净利则分别上升32%和5%至8,549万港元和6,717万港元。

公布业绩前，大家乐早盘收低0.38%，报26港元。大盘恒生指数 升0.32%。(完)

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