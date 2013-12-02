中国数据：11月制造业PMI终值上修至50.8，略低于上月--汇丰

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
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路透北京12月2日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为50.8，较初值的50.4明显调升，略低于10月的50.9。
这是该指数连续第四个月处在荣枯分水岭上方，此前曾在50之下徘徊三个月。
Markit提供的新闻稿显示，生产和新订单分项指数均明显上升，为八个月以来高位，新订单从上月的51.5续升至51.7。不过，就业指数在上月短暂升至50上方后，又跌落回荣枯线之下。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。