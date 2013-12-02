中国数据：11月制造业PMI终值上修至50.8，略低于上月--汇丰

路透北京12月2日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为50.8，较初值的50.4明显调升，略低于10月的50.9。

这是该指数连续第四个月处在荣枯分水岭上方，此前曾在50之下徘徊三个月。

Markit提供的新闻稿显示，生产和新订单分项指数均明显上升，为八个月以来高位，新订单从上月的51.5续升至51.7。不过，就业指数在上月短暂升至50上方后，又跌落回荣枯线之下。