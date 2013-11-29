版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 13:28 BJT

澳洲股市：收低且月线为6月以来首度下滑，GrainCorp重挫

路透悉尼11月29日 - 澳洲股市周五下跌0.3%，上日适逢美国市场因感恩节假期休市，使得盘面缺乏有力的海外指引；GrainCorp 重挫22%，此前澳洲政府否决了美国农业巨头Archer Daniels Midland收购GrainCorp的计划 。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌14.3点至5,320.0点；周线下跌0.3%，月线跌1.9%，为6月以来月线首度下跌。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐