澳洲股市：收低且月线为6月以来首度下滑，GrainCorp重挫

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透悉尼11月29日 - 澳洲股市周五下跌0.3%，上日适逢美国市场因感恩节假期休市，使得盘面缺乏有力的海外指引；GrainCorp 重挫22%，此前澳洲政府否决了美国农业巨头Archer Daniels Midland收购GrainCorp的计划 。
澳股指标S&P/ASX 200指数 跌14.3点至5,320.0点；周线下跌0.3%，月线跌1.9%，为6月以来月线首度下跌。(完)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。