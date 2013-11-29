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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 13:37 BJT

香港股市：早盘攀升，中资航运板块上涨

路透香港11月29日 - 香港股市周五攀升，内地股市则再度表现平平。中国航运板块受干散货运费率大涨的拉抬，此外，媒体亦有报导称，一项复苏该行业的计划已提交至国务院等待审批。

中午时分，恒生指数 上涨0.3%至23,864.1点，11月到现在为止涨幅为2.8%。恒生国企指数 上涨0.4%，月线上涨7.6%--是11个月内最大单月涨幅。

中海集运 跳涨5%，此前波罗的海散货运价指数 大涨9.3%，创下指数在两个半月最大单日涨幅。(完)
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