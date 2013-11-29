香港股市：早盘攀升，中资航运板块上涨

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透香港11月29日 - 香港股市周五攀升，内地股市则再度表现平平。中国航运板块受干散货运费率大涨的拉抬，此外，媒体亦有报导称，一项复苏该行业的计划已提交至国务院等待审批。
中午时分，恒生指数 上涨0.3%至23,864.1点，11月到现在为止涨幅为2.8%。恒生国企指数 上涨0.4%，月线上涨7.6%--是11个月内最大单月涨幅。
中海集运 跳涨5%，此前波罗的海散货运价指数 大涨9.3%，创下指数在两个半月最大单日涨幅。(完)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。