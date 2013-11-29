《分析师观点》台湾今、明年经济成长率大幅下修，明年升息机率料低

路透台北11月29日 - 台湾主计总处周五下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%(先前估为2.31%)。并修正第三季经济成长率为1.66%，高于概估值1.58%。

主计处表示，美国QE动向与中国大陆的结构调整仍是变数。下修今年与明年GDP预估值的原因，主要在于今年第四季出口大幅下调，且明年的出口也看不到明显回温迹象。

主计总处并预估今年全年CPI为1.21%，其对2014年全年经济成长率的预估为2.59%(先前估为3.37%)。

以下为主计总处预估的相关数据(%)：

最新预估 上次预估

*2013年GDP年增率 1.74 2.31

*2014年GDP年增率 2.59 3.37

*2014年CPI年增率 1.21 1.39

*2014年出口年变动率 3.07 4.13

*2014年进口年变动率 3.82 5.21

*2014年民间消费成长率 1.72 1.91

*2014年民间投资成长率 4.37 4.82

**分析师评论**

--元富投顾分析师 许芷雁：

看到这个数字真的是无话可说。这表示台湾今年出了一些问题，跟全球来比，特别是新加坡、韩国等地，今年的表现都是一季一季往上走，但台湾却是一季比一季差，竞争力上有很大的问题。而且明年主计总处只估了2.59%的成长率，是站在一个比市场更坏的预期，这让市场完全没有乐观的理由。

--日盛投顾分析师 蔡素菁:

主计处对明年经济成长的悲观看法令我惊讶，我们估明年3.0%的成长率在业界已经算低了，主要是出口不理想的状况难见改变。若是外销订单中国内产销比重较高者若没有回温，对出口就产生不了多大助益。11月的出口若是淡季更淡，我们原本估的第四季GDP成长率2.1%会再下修。在经济复苏步伐缓慢的环境下，明年台币趋势看缓贬，至于货币政策要看QE动作，预估会在第一季到第二季末退场，因此明年上半年利率还是持平。

--凯基投顾分析师 蔡耀德:

我觉得主计处有点过度悲观，有点将数字先砍到底再说的味道。我们预估明年GDP成长率是3.3%，要不要随着主计总处下修，要看年终与农历新年销售的状况而定，因这会影响明年第一季与第二季的出口表现。惟在经济复苏迟缓的状况下，我想央行明年完全不会考虑将货币政策转紧。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周五收高0.53%，报8,406.83点。

--台币兑美元 周五微幅收升0.1分报29.679。

--台湾指标五年期公债102/11期 殖利率收升2.3基点，报1.0980%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第三季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连九度维持利率不变。