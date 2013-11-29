《中国信用市场观察》债市期待财政及金融监管政策改善

作者 徐永

路透上海11月29日 - 中国债市10年国债收益率11月中上旬快速飙升超过50个BP，又在下旬迅速回落30个BP，因期间新债供给因素和规范非标政策预期等影响巨大，国债供给和金融监管部际协调或仍有较大改善空间。

具体而言，利率债供给方面，近两周国债和政策性金融债的供给分别只有420亿和168.5亿，相比此前供给高峰时期动辄千亿规模而言，是下旬中长期限利率债收益率回落的重要原因之一。

虽然国债发行首先是满足预算筹资需要，但今年债市超预期下跌，一个明显的现象就是国债一级刚性供给影响二级，利率债又拖累信用债，逐级踩踏。从降低筹资成本和健全国债收益率曲线的角度，或可借鉴国家开发银行等机构的做法，相对灵活的发行管理。

目前中国实行的是国债余额管理，根据前年国债余额和当年财政赤字情况，公布年度新增额度，财政部一般也会在年初公布关键期限（1.3.5.7.10年）的国债发行计划，但全年所有的国债发行计划并不公布，而是在每个季度初公布当季计划。

这种既定的发行计划此前并未有明显缺陷，但在今年及以后银行流动性管理环境变化较大的情况下，财政部或可考虑更市场化的发行政策。

中国债券市场对财政部的政策期待或许还不仅如此。财政部年中曾经发布《关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》，表示将清理、压缩财政结余结转资金，激活存量财政资金。

当时在货币政策偏紧的情况下，市场曾乐观地解读为财政存款可能加大投放的利好，但结果或许是相反。从截至10月底的情况来看，相比去年全年财政存款投放近1,800亿人民币不同，今年至今是净回笼20,822亿元，单月月末余额突破4.5万亿也是历史新高。

虽然每年年底是财政存款投放的高峰，但从2000年以来的数据来看，最后两个月单月最高投放记录均发生在2011年，分别为3,763亿和12,125亿。

除非后两个月月均投放破纪录超过万亿，否则今年财政存款较有可能是净回笼的。

在今年影响基础货币数量的因素中，截至10月底M0和公开市场的影响分别约-1,000亿和1,500亿规模，外汇占款截至三季末是增加16,879亿元，除去存款因素，从实际数据来看，今年的流动性收紧大棒，央行基本贯彻了既不收紧也不放松，而财政存款上缴事实上扮演了很重要的收紧角色。

从货币政策有效性角度而言，虽然央行在十八届三中全会解读中，已明确表示金融宏观调控正逐步由数量调控为主转为以价格调控为主，但无论是前述的国债供给管理，还是财政资金盘活存量及央行数量调控方面，为避免财政货币政策形成目标对冲出发，债市或都期待两部门的行动更加协调。

不过在今年8月20日的金融监管协调部际联席会议，常设成员并没有财政部。联席会议是由人民银行牵头，成员单位包括银监会、证监会、保监会、外汇局，必要时可邀请发展改革委、财政部等有关部门参加。

而除了财政部外，虽然还未知其中是否有金融监管联席会议的作用，本周的利好消息是，除了银监会拟出台9号文外，证券业协会也首次发布《关于加强专项资产管理业务风险管理有关事项的通知》警示基金子公司项目风险。

基金子公司类信贷业务，是传统信贷业务外，和同业业务、信托等类似的融资渠道，市场寄望风险警示能给已经高杠杆的实体融资需求降温，标准化债券市场才有春天。

不过，虽然本周中长期利率债收益率下降明显，但在基本面、货币政策及美国QE政策等未有明显转变的情况下，利率债收益率较难有趋势性的下降机会。

但年内仍有交易机会可期待。如前所述，财政存款有望较大规模投放，资金面料会改善，但时间窗口可能是下周之后，因下周算上可能招标的铁道债，利率债供给又将回升。