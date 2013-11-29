《中国大宗商品综述》河北拆除高炉赚眼球，让市场买账还需动真格

作者 李文科

路透北京11月29日 - 中国钢铁第一大省--河北省最近集中拆除八家钢企的10座高炉和16座转炉，打响了化解过剩产能的第一炮。在赚足眼球的同时，螺纹钢期货价格亦就此迎来一波弱势小反弹。

受河北拆除高炉等因素影响，螺纹钢期货主力合约 本周一度涨逾1.4%至3,682元人民币。不过市场人士认为，这一波弱势反弹的空间相当有限，在3,700元将面临巨大阻力，因河北此次拆除的产能规模较小，与中国数以亿吨计的钢铁过剩产能相比实在不值一提。

“前一阵子拆高炉，淘汰落后那一招实在是作秀的成分更大，没什么实质性的意义。...我还是比较看好环保。”中国联合钢铁网资深钢铁分析师胡艳平坦言。

新华社本周初报导称，河北省在唐山、邯郸、承德集中拆除八家钢铁企业的高炉10座、转炉16座，共减少炼铁产能456万吨、炼钢产能680万吨。

上海中期钢材分析师黄慧雯也指出，本周螺纹钢期货对河北拆除高炉等的表现已经相对比较强，因为实质上主流钢厂的产能尚未受到影响，所以很难对螺纹钢价格产生实质性的促进。

而要让市场买账还需动真格。胡艳平就表示，政府主导下削减产能对市场的实质性效果将会打折扣，因为必须考虑到地方政府所关切的税收及就业问题等，而惟有期待真正意义的市场主导下关停重组。

在她看来，中国经济转型背景下，日益严峻的环保举措以及目前银行业扼紧钢铁业信贷闸口的现实，可能形成钢铁业化解产能过剩的市场倒逼“合力”，从而为钢铁业发展建立长效机制。

胡艳平并强调，大钢企的体制及规模优势还有政府支持等都会让其日子更好过一些；但小企业的比较劣势就会很明显，因为相对而言，小钢厂没有规模、没有过硬的技术、也没有资源，届时，市场主导的兼并重组将会真正出现。

**资金扼喉，小钢厂料率先体验**

对于资金密集型的钢铁业而言，去年银行业普遍收紧钢铁业信贷令利润纸薄的中国钢铁业雪上加霜，导致缺乏流动资金的钢贸企业纷纷退出市场；而波幅收窄且长时间横盘在底部的钢价，则令很多钢企和贸易商陷入亏损的边缘。

“今年资金状况非常紧张，其实需求还是有的，但最主要的原因是缺钱缺得厉害，钢厂、贸易商资金面都比较紧张，市场的弹性需求始终起不来，市场如一潭死水。”胡艳平指出。

银河期货钢材分析师张媛提到，由于资金偏紧，贸易商没有钱囤货，钢材价格涨势很难出现流畅的行情。

我的钢铁网市场简报亦指出，年底将至，银行收贷正在进行，市场整体资金情况略显紧张，二三级经销商活跃度有所下降，这在一定程度上又制约了钢材价格的上涨。所以在市场整体库存偏低的情况下，没有出现大幅的上涨行情。

更值得注意的是，今年的日均粗钢产量较去年同期有较快的增长。据国家统计局数据显示，今年1-10月粗钢产量为6.52亿吨，日均产量为214.6万吨；而去年同期粗钢产量为6.02亿吨，日均产量为198.1万吨。

供需和资金双重压力下。河北的唐山、邯郸以及江苏徐州等小钢厂相对集中的地方，已经出现因资金和经营问题而停产倒闭的现象。虽然目前停产数量并不多，但如果钢价继续在低谷徘徊，更多小钢厂倒闭只是时间问题。

尤其是在当前结构调整背景下，银行长期收紧产能过剩行业--钢铁业的贷款应该是大概率事件，而目前的钢价对于很多钢企而言只能是基本盈亏平衡或者还略亏，河北、江苏等小钢企将率先受到冲击。

“现在有一些小钢企就已经在亏损生产了，也不敢停，怕银行催缴还贷，只能扛着，...（化解产能过剩的）过程不会是特别剧烈的钢铁业倒闭潮，更可能是钝刀割肉，缓慢进行。”一位不愿具名的行业专家指出。

如果说去年是受资金面收紧影响的钢贸企业进入寒冬，那么今年步入寒冬的将是那些受环保压力和资金面双重挤压的小钢厂。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--业界消息人士指出，由于年度长单价格的计算比例调高，中国部分铝冶炼厂2014年可能转向现货市场或短期合约，以取得炼铝原料。

--中国国家能源局周二称，正抓紧研究落实能源领域民间投资政策，将支持民间资本进入油气勘探开发领域，并支持民营企业投资建设分布式新能源及小水电项目。

--中国国务院发布促进煤炭行业平稳运行的意见称，将研究完善差别化煤炭进口关税政策，鼓励优质煤炭进口，禁止高灰分、高硫分劣质煤炭的生产、使用和进口。

--中国钢铁工业协会公布的最新旬报显示，11月中旬全国粗钢日产量估算达213.19万吨，旬环比下降0.57%。

--中国棉花交易市场称，将从11月28日起通过全国棉花交易市场的储备棉竞卖交易系统，出库销售部分国家储备棉。

--中国上海期货交易所周一公告称，该所将自12月20日起上线运行有色金属的连续交易，品种包括铜、铝、锌和铅。