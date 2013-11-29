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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 14:30 BJT

荷兰评等：标普将长期主权评等降至AA+，展望为稳定

路透悉尼11月29日 - 标准普尔将荷兰的长期主动提供(unsolicited)主权信用评等从AAA调降至AA+，展望为稳定，不过，其表示荷兰的经济成长前景比预期来得弱。

标普表示，“荷兰人均实质国内生产总值(GDP)趋势成长率比同样高水平经济发展的国家来得低。”

标普并确认其短期评等为A-1+。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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