塞浦路斯评等：长期债信评级由CCC+上调至B-，展望稳定--标普

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透悉尼11月29日 - 评级机构标准普尔周五将塞浦路斯长期主权债信评级由CCC+上调至B-，展望稳定，并称其债务偿还的立即性风险显然已经减退。
标普声明稿称，“评级展望稳定反映出我们认为，欧盟、欧洲央行、国际货币基金(IMF)援助计划所存在的执行风险，与我们见到塞浦路斯经济成长潜能达成平衡。”。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。