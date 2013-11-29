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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 14:24 BJT

塞浦路斯评等：长期债信评级由CCC+上调至B-，展望稳定--标普

路透悉尼11月29日 - 评级机构标准普尔周五将塞浦路斯长期主权债信评级由CCC+上调至B-，展望稳定，并称其债务偿还的立即性风险显然已经减退。

标普声明稿称，“评级展望稳定反映出我们认为，欧盟、欧洲央行、国际货币基金(IMF)援助计划所存在的执行风险，与我们见到塞浦路斯经济成长潜能达成平衡。”。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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