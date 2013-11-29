《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月25日-11月29日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周持续窄幅波动，整周走升4个点子，本月则走升13 个点子。由于波动过窄，交易热情持续下降，仅周三时部分银行的“倒量”行为令交易额激 增。交易员表示，受大行购汇和客盘结汇相向挤压，即期波动空间令多空双向都很难操作。 公开市场操作: * 中国央行公开市场当周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士 表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，期冀央行短期“放水”并不现实，公开市场或继 续维持“小步快调”的灵活节奏。市场人士并指出，中国目前面临的流动性压力，与储蓄与 投资比例发生渐进变化时，地方政府债务等对金融资源占有过多有关，不通过改革调结构， 只会让产能过剩等泡沫愈演愈烈，造成的后果也会更加严重。货币当局通过略收紧货币供应 增速是可以的，但防风险也确实需要注意节奏，仍需保持一定的经济增速，也需要其他政策 的配合。 债市: * 银行间现券收益率当周中长期引领利率品大幅走暖，信用债的弱势也略有收敛。本周 新债供给压力回落，市场供求关系较前有所好转，机构顺势做多中长期利率债。下周新债供 给量将明显增长，亦有部分经济先行指标将公布，市场将视相关情况落定后，再定方向。[C N/CN] 票据: * 中国票据市场转贴利率当周冲高后渐趋稳，受银行间资金利率居高不下影响。市场人 士表示，月末最后一周，银行间流动性偏紧态势抑制了机构的买票热情，同时关于银监会整 顿同业业务的传闻不断，亦在一定程度影响银行收票意愿。 他们并透露，下个月流动性预 期仍不乐观，且是年底临近，银行跨年资金缺口压力不容小觑，转帖利率继续走升压力不减 。 股市: * 中国股市沪综指 当周先抑后扬，累计上涨1.1%。周初大盘延续上周的调整趋 势，继续小幅滑落，不过本周中段受海外股市中资股表现强劲，以及煤炭行业扶持政策的出 台，大盘蓝筹股出现一波反弹，推动股市连续三天上涨。周五沪综指收报2,220.504点。[.S SCN] 期市: * 上海期金当周低位震荡，金价连续回落之后，实货买需有所增加，令跌势受抑制，不 过美国最新就业数据强劲，仍令市场忧虑美联储（FED）可能很快缩减经济刺激措施，从而 令金价涨势受限。沪金主力1406合约 周五收盘报每克248.10元，全周累计跌0.26% 。 * 沪铜当周小幅震荡。因国际市场在感恩节前交投清淡，国内铜价缺乏指引，而且年底 前国内资金面偏紧，铜价做多动力不足，难改近期弱势格局。沪铜主力1402合约 周 五收报每吨50,600元，全周累计涨0.26%。(完) (整理 边竞/林琦/吴芳/李然/曹巍浩; 审校 黄凯)