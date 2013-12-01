台湾货币市场：12月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

港股业绩：合生创展去年核心利润升1.9倍，受入账收入及毛利率上升带动
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透台北12月2日 - 台湾货币市场周一和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,998.2亿台币。
--财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1,580.50亿台币 ：
12/03 1,580.50亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
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(下提存期)
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)5,104.65亿台币 ：(单位：亿台币)
12/04 3,744.60
12/05 446.50
12/06 5,358.35
12/09 4,333.65
12/10 1,300.00
12/11 606.00
12/12 630.00
12/13 719.35
12/14 14.00
12/16 6,448.00
12/17 4,200.00
12/18 1,704.50
12/19 3,941.00
12/20 877.00
12/23 2,128.50
12/24 841.00
12/25 592.50
12/26 3,354.85
*12/27 3,590.85
12/30 50.00
12/31 48.00
01/01 125.00
01/02 25.00
01/03 26.00
--公债还本付息366.4375亿台币
12/05 92甲10期本金 350.0000亿台币
12/05 92甲10期10息 10.0625亿台币
12/28 99甲9期3息 6.3750亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--12/04：发行102/10期10年期增额公债，金额350亿台币。
--12/27：发行财102-13期364天期国库券，预计金额350亿台币，26日标售
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
*表新增及修正 (完) (记者 林妙容; 审校 李珊珊)
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。
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