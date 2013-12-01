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亚洲 | 2013年 12月 2日 星期一 07:59 BJT

台湾货币市场：12月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北12月2日 - 台湾货币市场周一和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,998.2亿台币。

--财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1,580.50亿台币 ：

12/03 1,580.50亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

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(下提存期)

宽松因素：

--央行存单到期4兆(万亿)5,104.65亿台币 ：(单位：亿台币)

12/04 3,744.60

12/05 446.50

12/06 5,358.35

12/09 4,333.65

12/10 1,300.00

12/11 606.00

12/12 630.00

12/13 719.35

12/14 14.00

12/16 6,448.00

12/17 4,200.00

12/18 1,704.50

12/19 3,941.00

12/20 877.00

12/23 2,128.50

12/24 841.00

12/25 592.50

12/26 3,354.85

*12/27 3,590.85

12/30 50.00

12/31 48.00

01/01 125.00

01/02 25.00

01/03 26.00

--公债还本付息366.4375亿台币

12/05 92甲10期本金 350.0000亿台币

12/05 92甲10期10息 10.0625亿台币

12/28 99甲9期3息 6.3750亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--12/04：发行102/10期10年期增额公债，金额350亿台币。

--12/27：发行财102-13期364天期国库券，预计金额350亿台币，26日标售

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

*表新增及修正 (完) (记者 林妙容; 审校 李珊珊)

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