台湾债市：指标10年公债殖利率结束连四跌收升，反映标债结果

* 10年期公债标售略高于发行前交易 * 近期资金有转进长券、以及公司债的情 * 区间盘整态势不变，静待发债计画 路透台北11月29日 - 台湾指标10年期公债102/10增额发行公债 发行前交易殖利率周五收升 ，结束先前连四跌。10年期公债标售结果略高于发行前交易，令殖利率反弹修正，交易商估计，台债未来仍在 区间盘整的机率仍高。 交易员表示，在10年期公债标售结果公布之后，殖利率向上修正。虽然日前寿险业者进场抢进30年长券， 但本期的得标比重略少于上一期的10年券，而证券商得标比重偏高一些，也显示银行业这个投资盘的资金并未 积极进场。 “券商的得标比重偏高，这显示了空单在抢而已，银行的动作并不积极。”一位大型银行业交易员表示。 展望下周，交易商认为，由于时序已接近年底，不少交易员已呈休假状态，估计交易情况可能偏向清淡， 台债回归区间盘整格局，五年期公债102/11期交易区间估在1.085-1.125%，10年期公债102/9期估在1.675-1.7 2%。 台湾央行周五受财政部委托标售的10年期增额公债102/10R A021010R=TWO 得标利率为1.673%，合于市场 预估。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +2.30 1.0980 1.0770-1.0980 40.0 10 102/10R +3.75 1.6800 1.6440-1.6800 24.5 展望12月的台债行情，交易员指出，资金面持续宽松之下，仍然有利台债多头。近期资金有转进长券、以 及公司债的情况，这将令殖利率曲线后端压在低位，而公司债市场预期交易能够更活络。 一位大型票券商交易员表示，近期不少企业正进行明年度预算的编列，在5月美联储释出宽松政策可能退 场的讯息之后，各交易商对持券的意愿明显退缩。但对票券商而言，利息收入又是很重要的一块，因此目前的 策略是不买公债，改买存续期短、利率较高的公司债，藉由拉高公司债部位，来补足偏低的公债利息收入水位 。 也有交易员提到，虽然台债进入12月交易可能偏向清淡，大约就只有中下旬的明年度发债计画是市场的观 察指标。不过，交易商也说，观察以往的交易情况，也不排除12月交易商有一波作帐行情，以美化帐面。 “交易商可能动10年券、而不动五年券。”一位证券商交易主管表示。他也表示，由于众多银行手中都有 五年券的筹码，五年期公债殖利率若下到1.02%，相信会面临不小的获利了结卖压，比较之下，10年期公债筹 码还更稳定一些。 下周全球重要经济数据以及事件分别有： 周一中国11月汇丰制造业PMI终值；德、法、欧元区11月制造业PMI；日本央行总裁黑田东彦发表讲话并召 开记者会； 周二有澳洲央行利率会议决策、欧元区10月生产者物价指数(PPI)、美国纽约11月ISM企业活动指数、美国 12月IBD消费者信心指数； 周三有中国11月汇丰服务业PMI、澳洲第三季GDP、美国10月贸易收支、加拿大央行利率决议、美国10月新 屋销售； 周四有美国第三季GDP、个人消费者支出物价指数、10月工厂订单和英国及欧洲央行利率决定； 周五有德国10月工业订单、美国路透/密西根大学消费者信心指数初值。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6800 5 102/11 1.0980 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)