中国信用市场观察：债市期待财政及金融监管政策改善--PDF版本****

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
亲爱的客户，您好： 中国信用债市场发展迅速，市场规模不断扩大，参与机构也日渐增加。路透中文每周五发出“中国信用市场观察”，回顾一周的信用债市场运行动态及重要事件，并展望未来市场趋势。 欲浏览最近一期观察的简体版PDF，请点选： link.reuters.com/xys94v 欲浏览最近一期观察的繁体版PDF，请点选： link.reuters.com/zys94v 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 yong.xu1@thomsonreuters.com
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。