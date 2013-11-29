日本金融：为达成财政预算目标，政府未来两年减赤规模要大于目标--顾问

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透东京11月29日 - 日本财务大臣的一顾问小组周五表示，日本为达成预算平衡的目标，未来两个财年削减财政预算赤字的规模应超过目标的约400亿美元。
日本致力于在2016年3月结束的财年，不计偿债和新债发售，将预算赤字减半，并在2020/21财年实现盈余，以此来整顿公共财政。
内阁各部委的2014年预算要求为创纪录的99.3万亿日圆(约合9,710亿美元)，当前财年的拨款是92.6万亿日圆，显示出政府在抵制相关支出要求时面临着很强阻力。
该小组向日本财务大臣麻生太郎提交的建议报告中称，“我们必须推进当前的财政整固，不能对当前长期利率处在低位且日本央行大规模买入公债的情况自鸣得意。”(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。