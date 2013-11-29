日本金融：为达成财政预算目标，政府未来两年减赤规模要大于目标--顾问

路透东京11月29日 - 日本财务大臣的一顾问小组周五表示，日本为达成预算平衡的目标，未来两个财年削减财政预算赤字的规模应超过目标的约400亿美元。

日本致力于在2016年3月结束的财年，不计偿债和新债发售，将预算赤字减半，并在2020/21财年实现盈余，以此来整顿公共财政。

内阁各部委的2014年预算要求为创纪录的99.3万亿日圆(约合9,710亿美元)，当前财年的拨款是92.6万亿日圆，显示出政府在抵制相关支出要求时面临着很强阻力。

该小组向日本财务大臣麻生太郎提交的建议报告中称，“我们必须推进当前的财政整固，不能对当前长期利率处在低位且日本央行大规模买入公债的情况自鸣得意。”(完)