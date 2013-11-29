台湾股市：连六日收涨攻克8,400点，逼近前波高点将面临压力

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透台北11月29日 - 台湾股市周五收涨0.53%续创一个月高位，交易商认为，随着美股持续创高，市场气氛偏多看待台股12月表现，连六日收红推升指数突破8,400点的整数关卡，距离台股今年高点仅一步之遥，逼近前波高点附近恐面临压力。
加权股价指数 收升0.53%至8,406.83点，续创一个月收盘高位，前波收盘高位10月31日的8,450.06点。台股今日成交量 为850.11亿台币，上日为861.96亿。
展望下周，元富投顾总经理刘坤鍚表示，近期台股表现优于市场预期，且量能亦维持850亿的水准，显示内、外资皆看好下个月作帐行情，不过今年高点区就落在8,400-8,500点，指数逼近前波高点的8,476点附近容易出现震荡盘整的情况。
〞指数推升近前波高点将带来压力 。〞刘坤鍚称。
他认为，今日稍晚主计总处将公布2013年经济成长率预估，若低于2%预料下周台股应该会反应一下利空，稍微冷却持续往上堆高的指数，下周暂估主交投区间在8,260-8,500点。
保德信中小型股基金经理人陈明勋则指出，下周观察重点将是指数能否成功挑战前波8,476高点，若能成功站上，将正向看待台股年底的新高行情。
他并称，本周台股在三大法人同步买超下大举反弹，加权指数成功站上月、季线，完成双脚W底型态。统计台股过去十年12月的上涨机率达到九成，只要指数能够守稳季线之上，都能乐观看待之。
类股表现部分，今日强势族群仍为水泥类股指数 及营造建材类指数 ，涨幅皆有逾1%，电子类指数 涨幅亦有0.74%的水准，此外，金融保险类指数 涨幅则为0.17%。(完)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。