台湾股市：连六日收涨攻克8,400点，逼近前波高点将面临压力

路透台北11月29日 - 台湾股市周五收涨0.53%续创一个月高位，交易商认为，随着美股持续创高，市场气氛偏多看待台股12月表现，连六日收红推升指数突破8,400点的整数关卡，距离台股今年高点仅一步之遥，逼近前波高点附近恐面临压力。

加权股价指数 收升0.53%至8,406.83点，续创一个月收盘高位，前波收盘高位10月31日的8,450.06点。台股今日成交量 为850.11亿台币，上日为861.96亿。

展望下周，元富投顾总经理刘坤鍚表示，近期台股表现优于市场预期，且量能亦维持850亿的水准，显示内、外资皆看好下个月作帐行情，不过今年高点区就落在8,400-8,500点，指数逼近前波高点的8,476点附近容易出现震荡盘整的情况。

〞指数推升近前波高点将带来压力 。〞刘坤鍚称。

他认为，今日稍晚主计总处将公布2013年经济成长率预估，若低于2%预料下周台股应该会反应一下利空，稍微冷却持续往上堆高的指数，下周暂估主交投区间在8,260-8,500点。

保德信中小型股基金经理人陈明勋则指出，下周观察重点将是指数能否成功挑战前波8,476高点，若能成功站上，将正向看待台股年底的新高行情。

他并称，本周台股在三大法人同步买超下大举反弹，加权指数成功站上月、季线，完成双脚W底型态。统计台股过去十年12月的上涨机率达到九成，只要指数能够守稳季线之上，都能乐观看待之。