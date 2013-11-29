印尼卢比汇率：央行总裁称，将毫不犹豫地干预外汇市场

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透雅加达11月29日 - 印尼央行总裁Agus Martowardojo周五表示，印尼央行将毫不迟疑地干预外汇市场，并认为近期卢比 跌势是暂时性的。
汇市交易商称，周五印尼央行大举干预了市场，帮助卢比兑美元脱离12,000卢比附近的近五年低位。印尼是亚洲表现最差币种，今年迄今已跌近20%。
“印尼央行将维持稳定性，将毫不犹豫地出手干预。印尼央行会保护汇率处于稳健水准，”Martowardojo称，并称目前的疲态是暂时的。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。