印尼卢比汇率：央行总裁称，将毫不犹豫地干预外汇市场

路透雅加达11月29日 - 印尼央行总裁Agus Martowardojo周五表示，印尼央行将毫不迟疑地干预外汇市场，并认为近期卢比 跌势是暂时性的。

汇市交易商称，周五印尼央行大举干预了市场，帮助卢比兑美元脱离12,000卢比附近的近五年低位。印尼是亚洲表现最差币种，今年迄今已跌近20%。

“印尼央行将维持稳定性，将毫不犹豫地出手干预。印尼央行会保护汇率处于稳健水准，”Martowardojo称，并称目前的疲态是暂时的。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)