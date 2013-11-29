日本股市：日经受权重股拖累收低，但月线上涨9.3%

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透东京11月29日 - 日本股市日经指数周五收低，因投资人将近期获利了结，交易员称一家对冲基金在期货市场解除部位，拖累日股权重股软银及KDDI等股价。
日经指数 收低0.4%至15,661.87点。指数仍接近5月23日创下的五年半高位15,942.60。
日经本周上涨1.8%，是连续第三周上涨，月线上涨9.3%。
东证股价指数 下跌0.2%至1,258.66点。
软银 和KDDI Corp 分别下跌1.7%和2%。(完)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。