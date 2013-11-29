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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 14:30 BJT

日本股市：日经受权重股拖累收低，但月线上涨9.3%

路透东京11月29日 - 日本股市日经指数周五收低，因投资人将近期获利了结，交易员称一家对冲基金在期货市场解除部位，拖累日股权重股软银及KDDI等股价。

日经指数 收低0.4%至15,661.87点。指数仍接近5月23日创下的五年半高位15,942.60。

日经本周上涨1.8%，是连续第三周上涨，月线上涨9.3%。

东证股价指数 下跌0.2%至1,258.66点。

软银 和KDDI Corp 分别下跌1.7%和2%。(完)
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