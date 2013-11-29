中国农业：2013年粮食增产2.1%实现十连增，总产破6亿吨

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京11月29日 - 中国国家统计局周五公布，2013年全国粮食总产量60,193.5万吨，比2012年增增加1,235.6万吨，增长2.1%。实现10年连续增产。
统计局网站公告称，2013年全国粮食播种面积111,951.4千公顷，比2012年增长0.7%。全国粮食单位面积产量5,376.8公斤/公顷，比2012年提高1.4%。
国家统计局农村司高级统计师黄加才解读粮食增产的原因时称，多项政策合力提高农民种粮积极性以及北方农区降水增多，也促进粮食产量增加。
他指出，今年在连续多年提高粮食最低收购价的基础上继续较大幅度提高稻谷、小麦最低收购价和玉米临时收储价。中央财政年初及早预拨农业“四补贴”资金，各地财政部门及时下拨到种粮农民手中。
以及国家对以粮食生产为主的农机专业合作社重点扶持，推动粮食生产规模化、集约化。另外，国家还通过金融、保险等渠道，多方面加大对粮食生产的支持力度等。
全国粮食总产量为31个省（区、市）夏粮、早稻和秋粮产量的总和。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。