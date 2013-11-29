国际油市：布兰特原油期货守在近111美元，利比亚动荡局势支撑油价

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
“利比亚的形势看来愈来愈糟糕。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。“近来大国与伊朗的协议解决了航运保险等部分问题。出口虽然不会大幅跳增，但可望少量增加。”
“利比亚地缘政治风险仍是布兰特原油的一大推动因素。”辉立期货分析师在报告中指出。
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(here)。
Nunan表示，冬季石油需求高峰产生的供应疑虑将继续支撑油价，但前景依然疲弱，部分是因美国原油产量激增减少了该国对进口石油的依赖。
Nunan并称，等需求高峰季结束后，布兰特油价或跌向每桶100美元。如果油价跌至85美元左右，石油输出国组织(OPEC)可能开始减产，以将价格防守在大约100美元附近，因为油价需在这个水准，多数石油出口国的预算才维持得住。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。