国际油市：布兰特原油期货守在近111美元，利比亚动荡局势支撑油价

“利比亚的形势看来愈来愈糟糕。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。“近来大国与伊朗的协议解决了航运保险等部分问题。出口虽然不会大幅跳增，但可望少量增加。”

“利比亚地缘政治风险仍是布兰特原油的一大推动因素。”辉立期货分析师在报告中指出。

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(here)。

Nunan表示，冬季石油需求高峰产生的供应疑虑将继续支撑油价，但前景依然疲弱，部分是因美国原油产量激增减少了该国对进口石油的依赖。

Nunan并称，等需求高峰季结束后，布兰特油价或跌向每桶100美元。如果油价跌至85美元左右，石油输出国组织(OPEC)可能开始减产，以将价格防守在大约100美元附近，因为油价需在这个水准，多数石油出口国的预算才维持得住。(完)

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