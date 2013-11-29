韩国汇市：韩元上涨，连续五个月录得升幅

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透首尔11月29日 - 韩国韩元兑美元 周五收高0.3%，因出口企业在月末出售美元且外资持续买入韩股。
韩元兑美元 收报1,058.2，周四收报1,061.5。
11月韩元上涨0.24%，为连续五个月升高。连涨月份创2008年全球金融危机以来最长。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 艾茂林)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。