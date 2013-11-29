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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 14:43 BJT

韩国汇市：韩元上涨，连续五个月录得升幅

路透首尔11月29日 - 韩国韩元兑美元 周五收高0.3%，因出口企业在月末出售美元且外资持续买入韩股。

韩元兑美元 收报1,058.2，周四收报1,061.5。

11月韩元上涨0.24%，为连续五个月升高。连涨月份创2008年全球金融危机以来最长。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 艾茂林)
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