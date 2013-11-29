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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 15:14 BJT

中国股市：沪综指微收涨，热点板块分化致大盘陷入僵局

路透北京11月29日 - 中国股市沪综指周五收盘微涨。分析师表示，今日虽然军工航天板块继续领涨大盘，但前期较活跃的金融地产及资源板块有所回落，大盘反弹受阻，出现窄幅震荡走势，成交有所缩减。

沪综指 收报2,220.504点，涨1.132点或0.05%，本周累计升1.1%，为连续第三周上涨；上证A股今日成交额977亿元人民币，上日为1,194亿元。

“经济还是放缓，企业盈利增速回落；资金利率还是高企不下，可能明年资金成本继续上行，这肯定制约这个市场的反弹高度，创新高短期比较困难。”国都证券分析师肖世俊说。

他表示，近日军工航天板块已经成为市场领涨板块，这和最近地缘局势有关，后期国家可能会加大对军工行业的投入，将军工行业的发展提高到新的战略高度。受此预期影响，近期军工航天板块有望持续走强。

军工概念股洪都航空 、航天动力 、广船国际 均收于涨停位。

新华社稍早报导，中国空军新闻发言人申进科表示，中国空军开始在中国东海防空识别区进行空中巡逻。

沪深300指数 收报2,438.944点，跌0.02%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,453点，跌0.01%，成交493,750手。(完)

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