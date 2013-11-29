企业结盟：大都会人寿及友邦人寿等五家业者争抢花旗集团亚洲通路

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透香港11月29日 - 熟知事态的消息人士向路透表示，包括大都会人寿 、友邦人寿 在内的五家保险业者已经提出最终标案，争取花旗集团 在亚洲销售其产品，据估计若达成协议，15年内将可望产生超过100亿美元营收。
他们指出，英国保险业者保诚 、加拿大的宏利金融(Manulife Financial) 以及香港大亨李嘉诚旗下的富卫是另外三家提出最终标案的业者。
知情人士指出，若交易成功，这将成为亚洲第二大的银行保险协议，仅次于保诚与渣打 达成的协议。
一名人士指出，最有可能的结果将是只有一家保险业者出线，但也不排除有两家业者入选的可能，因为该协议涵盖14个亚洲市场。
消息人士称，富卫的提案是仅争取四个市场的银行保险业务，而其他业者则是争取在花旗集团14个市场中的多数市场运营。
一名人士指出，所有竞标提案的估值都相去不远，竞争者已经较初步竞标时提高了价码，突显出他们对于这项交易的兴致；该人士并称应该会在明年初达成协议。
消息人士并提到，预期中的100亿美元营业额将在胜出的保险业者与花旗之间拆帐，而这项交易还包括保险业者支付给花旗集团的独家销售费用15-20亿美元。
一名花旗集团发言人士及五家保险业者的代表均拒绝置评。消息人士不愿具名，是因为讨论并未对外公开。(完) (编译 张明钧; 审校 隋芬)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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