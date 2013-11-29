《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆反弹

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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* 日经指数在收盘前回弹，美元/日圆和欧元/日圆回升
* 美元/日圆日低102.17，日高102.61，欧元/日圆日低139.09，日高139.71
* 仍偏多，但下周前不太可能有更多的向上测试
* 美元/日圆103.00、103.25、103.50水准有期权障碍，欧元/日圆在140.
* 美元/日圆在102.00之前仍有买盘，欧元/日圆买盘在139.00之前。(完) (编译 戴素萍 审校 隋芬)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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