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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 15:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆反弹

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* 日经指数在收盘前回弹，美元/日圆和欧元/日圆回升

* 美元/日圆日低102.17，日高102.61，欧元/日圆日低139.09，日高139.71

* 仍偏多，但下周前不太可能有更多的向上测试

* 美元/日圆103.00、103.25、103.50水准有期权障碍，欧元/日圆在140.

* 美元/日圆在102.00之前仍有买盘，欧元/日圆买盘在139.00之前。(完) (编译 戴素萍 审校 隋芬)
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