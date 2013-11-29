日本个股：东京电力将无法达成获利目标，但银行可能继续放贷--消息

路透东京11月29日 - 参与相关事务的人士周五表示，东京电力当前预估的获利低于银行设定的最低水准，但是银行业者可能放宽贷款条件，允许其再融资。

消息人士对路透称，东京电力 将预估始于明年4月的下个财年经常性获利为1,677亿日圆(16.4亿美元)。

消息人士称，这远低于当前企业计划作出的最初预估2,619亿日圆，且低于东京电力贷款人贷款条款要求的不得低于2,000亿日圆，这些贷款人包括三井住友金融集团 和瑞穗金融集团 。

借款人违约时，贷款人可以要求偿还贷款。但消息人士称东京电力的主要贷款人可能再12月推进该公司5,000亿日圆贷款要求--3,000亿日圆新贷款和2,000亿日圆贷款展期。

这是因为贷款人大体与东京电力达成一致意见，即获利预估大幅下调主要是因为该公司未受破坏的Kashiwazaki Kariwa核电站重启延迟所致。