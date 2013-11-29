日本个股：东京电力将无法达成获利目标，但银行可能继续放贷--消息

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透东京11月29日 - 参与相关事务的人士周五表示，东京电力当前预估的获利低于银行设定的最低水准，但是银行业者可能放宽贷款条件，允许其再融资。
消息人士对路透称，东京电力 将预估始于明年4月的下个财年经常性获利为1,677亿日圆(16.4亿美元)。
消息人士称，这远低于当前企业计划作出的最初预估2,619亿日圆，且低于东京电力贷款人贷款条款要求的不得低于2,000亿日圆，这些贷款人包括三井住友金融集团 和瑞穗金融集团 。
借款人违约时，贷款人可以要求偿还贷款。但消息人士称东京电力的主要贷款人可能再12月推进该公司5,000亿日圆贷款要求--3,000亿日圆新贷款和2,000亿日圆贷款展期。
这是因为贷款人大体与东京电力达成一致意见，即获利预估大幅下调主要是因为该公司未受破坏的Kashiwazaki Kariwa核电站重启延迟所致。
此前东京电力预计该核电站在今年4月恢复运营，当前该核电站于2014年7月恢复运营。(完)
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路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。