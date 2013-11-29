路透基点：恒大地产正在筹措1亿美元两年期贷款

路透11月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在香港上市的中国房地产商--恒大地产集团正在筹措一笔1亿美元的两年定期贷款。

消息人士称，德意志银行担任协调人。已经向香港、澳门和台湾的银行发出邀约来参与本案。

这笔期末一次性偿还贷款的利率为较Libor加码365个基点。

银行受邀至少承贷1,000万美元，可获得400个基点的前端费。

所筹资金将用于再融资以及营运资本。

该案计划在年底前完成并签约。

3月，VTB Capital协助恒大地产向市场探询一笔2亿美元三年期境外贷款，当时预计这笔贷款将无担保，利率为较Libor加码约370-380个基点。

10月，穆迪对恒大地产用于再融资的优先无担保债券给予B2评级。穆迪还确认了恒大地产公司债的B1评级和优先无担保债券的B2评级。

恒大的2012年净利为91.8亿元人民币(15.1亿美元)，按年下滑21.7%，营收则成长5.4%至652.6亿元人民币。恒大地产于1996年在广州成立，是中国大陆主要的地产商之一，在122个城市共有约1.4亿平方米的储备用地。（完）