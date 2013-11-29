香港股市：创31个月收盘高位，恒生国企指数本月累计上涨7.7%

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
恒生指数 今日收高0.4%，本月上涨2.9%，收盘时报23,881.3点，创下2011年4月末以来最高收盘位。这是该指数连续第三个月上涨。
恒生国企指数 日内上涨0.5%，11月累计上涨7.7%。这是该指数连续第五个月上涨，并且是2012年1月来最大月度涨幅。
周五的成交量为62亿美元，创下三周来最低，比20日移动均值低出约23%。自中共公布大胆改革计划后首日--11月18日大幅攀升后，市场成交量稳步下降。
H股11月表现强于A股表现，前者较后者的升水在6%左右，创下逾三年来最高。
中资航运股表现抢眼，之前有媒体报道称一项复苏航运业的计划已提交至国务院等待审批。(完)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。