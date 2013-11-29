香港股市：创31个月收盘高位，恒生国企指数本月累计上涨7.7%

恒生指数 今日收高0.4%，本月上涨2.9%，收盘时报23,881.3点，创下2011年4月末以来最高收盘位。这是该指数连续第三个月上涨。

恒生国企指数 日内上涨0.5%，11月累计上涨7.7%。这是该指数连续第五个月上涨，并且是2012年1月来最大月度涨幅。

周五的成交量为62亿美元，创下三周来最低，比20日移动均值低出约23%。自中共公布大胆改革计划后首日--11月18日大幅攀升后，市场成交量稳步下降。

H股11月表现强于A股表现，前者较后者的升水在6%左右，创下逾三年来最高。