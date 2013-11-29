表格：德国10月实质零售销售较前月下滑0.8%，不及预估的增长0.5%

东北亚情势：中国国防部否认向中朝边境增派15万名士兵的报导
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透柏林11月29日 - 德国联邦统计局周五公布，10月实质零售销售较前月下滑0.8%，较上年同期下滑0.2%。9月修正值分别为下滑0.2%和上升0.3%。
以下为数据细节(%，括号内为修正值):
零售销售 13年10月 13年9月 12年10月
月变动率(实质) -0.8 -0.2 -0.5
月变动率(名义) -0.4 -0.1 -0.2
年变动率(实质) -0.2 +0.3 +1.5
年变动率(名义) +0.8 +1.3 +3.7
注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。
路透调查的分析师的预估中值为，10月实质零售销售较上月增长0.5%，较上年同期增长1.3%。(完) (编译 艾茂林; 审校 隋芬)
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
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