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市场报道 | 2013年 11月 29日 星期五 15:20 BJT

表格：德国10月实质零售销售较前月下滑0.8%，不及预估的增长0.5%

路透柏林11月29日 - 德国联邦统计局周五公布，10月实质零售销售较前月下滑0.8%，较上年同期下滑0.2%。9月修正值分别为下滑0.2%和上升0.3%。

以下为数据细节(%，括号内为修正值):

零售销售 13年10月 13年9月 12年10月

月变动率(实质) -0.8 -0.2 -0.5

月变动率(名义) -0.4 -0.1 -0.2

年变动率(实质) -0.2 +0.3 +1.5

年变动率(名义) +0.8 +1.3 +3.7

注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。

路透调查的分析师的预估中值为，10月实质零售销售较上月增长0.5%，较上年同期增长1.3%。(完) (编译 艾茂林; 审校 隋芬)
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