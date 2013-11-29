国际油市：亚洲1-10月自伊朗进口原油量下降，核协议后或能增加

* 日本10月从伊朗原油日进口量减少19%，至127,279桶

* 日本1-10月日进口量为18.8万桶，近乎持平

* 伊朗石油的主要亚洲买家1-10月进口量下降15%，10月减少43%

路透东京11月29日 - 伊朗原油的亚洲主要买家今年迄今向伊朗购油量减少约15%，但上周日伊朗和六大国达成限制核计划的协议以换取减轻制裁后，伊朗石油出口或能开始增加。

根据美国白宫估计，美国和欧盟对伊朗实施的制裁，使该国石油出口减少逾半，日出口量降到约100万桶，自2012年初以来损失的收入多达800亿美元。

那迫使伊朗与大国回到谈判桌，终在11月24日达成历史性协议，让伊朗疲弱的经济获得一些缓解。

印度已表示可能开始向伊朗采购更多原油，因之前印度已将自伊朗进口的石油数量降到制裁容许的水准之下。伊朗也可开始转移部分被扣在购油国家的石油美元。

“印度等购油国确实因为保险的问题，而无法从伊朗进口太多石油。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan表示。

“协议让事情平缓了一些，使进口伊朗石油较容易了。我们可能看到伊朗出口有一些增加。”他说。

据各国正式海关报告及贸易消息人士的油轮数据，今年1-10月伊朗石油最大客户--中国、印度、日本和韩国等国的日进口量降至924,560桶，低于上年同期的108.7万桶。

这四国10月的伊朗原油日进口量计669,524桶，较上年同期的117万桶减少42.6%。

亚洲主要国家向伊朗进口石油的图表：

link.reuters.com/vyw45t

亚洲国家从伊朗进口的原油数量

印度今年向伊朗进口原油量的降幅最大，因印度两家国营炼油厂担心，载运伊朗石油的油轮及加工的炼油厂保险受到限制。