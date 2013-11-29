表格：外资在韩国股市买超941亿韩元，连续五天买超

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透首尔11月29日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超941亿韩元，为连续第五个交易日买超，其间累计买超金额3,943亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月29日 94.1 -54.1 -52.5
11月28日 162.6 269.2 -417.6
11月27日 43.4 107.3 -101.0
11月26日 9.4 20.2 -36.1
11月25日 84.8 74.0 -143.8
11月22日 -23.2 104.6 -83.4
11月21日 -229.3 -56.1 255.1
11月20日 86.7 -107.4 100.4
11月19日 247.9 135.5 -367.9
11月18日 -11.0 61.2 -45.3
11月15日 60.5 186.4 -243.2
11月14日 -70.0 -86.7 149.4
11月13日 -185.4 -53.9 231.9
11月12日 -7.6 40.1 -38.8
11月11日 -64.3 -9.4 91.5
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本月以来 -183.4 304.6 58.1
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今年以来 5,118.9 1,794.4 -4,978.0
---------------------------------------------(完)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。