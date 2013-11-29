《热点聚焦》西方难独力走出经济泥潭，待看各央行和中国表现

然后还得考量中国因素。

持怀疑论者坚称，中国国有银行对价格过高的房地产业，以及那些产能过剩的行业大量放贷，所衍生的坏帐压垮中国只是“时间”问题，而不是“会否”的问题。

鉴于1978年进行改革以来的经济成长纪录，要逆着中国共产党押注可能流于鲁莽，就如同交易商牢记“不要和美联储作对”这句古谚一样。

伦敦谘询机构Capital Economics的Mark Williams及Qinwei Wang指出，在了解中国共党本月发表的改革蓝图之后，他们对于中国的长期经济前景持较以前更为乐观的看法。

他们指出，“虽然执行面仍不无疑问，但这是我们见过本世纪以来最为令人印象深刻的改革意图。”

整体改革的重心在于将经济成长从投资导向转为消费导向，让市场力量及民间部门在经济中扮演更为重要的角色，并降低造成社会紧张的所得不均问题。

若中国改革成功，实质薪资上涨将会提振进口消费品需求，同时也将带动企业服务、教育及旅游等需求。中国不但不会是需求荒地，反而可能成为丰厚的成长动能来源。

中国2012年平均国民年所得略高于6,000美元，排名全球第90名，中国发力迎头赶上的空间无比巨大。对于其他新兴经济体而言也是如此。

新兴经济体的生活水准逐渐追上富裕国家，这将会持续形塑我们这个时代的历史。

荷兰国际集团(ING)首席经济学家Mark Cliffe也指出，新材料、大数据(big data)、自动驾驶汽车、再生能源、万物联网(Internet of Everything)、3D列印，以及生化科技等产业存有巨大成长潜能。

“我认为我们不应过度悲观。若我们能从过去五年学到些什么，那就是应该对我们的预测能力怀抱谦卑的心”，Cliffe称。(完) (审校 隋芬/屈桂娟)