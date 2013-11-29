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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 15:56 BJT

全球贸易：韩国将展开初步谈判讨论加入TPP--韩联社

路透首尔11月29日 - 根据韩国联合通讯社周五引述，企划财政部长官玄旿锡表示，韩国将通知与跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判的重要国家，韩国准备加入TPP的初步谈判。

“我们将表达对TPP的兴趣，”玄旿锡向记者表示。“我们将加入初步谈判。”(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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