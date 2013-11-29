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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 15:44 BJT

中国期市：豆粕涨至一个半月高位，短期内可能延续多头格局

路透北京11月29日 - 中国大连商品交易所豆粕期货主力合约周五小幅上涨，创下近一
个半月来高位。分析师认为，不过短期内多头格局可能仍会让近期强势延续，不过本月下旬
以来的涨势更多为技术性上涨。
    
    天下粮仓豆粕首席分析师李丽凤认为，从豆粕基本面看并没有特别之处，甚至稍微偏空
。美国豆粕期货也缺乏基本面支撑，资金利用向中国出口等话题进行炒作的因素偏多。
    
    “连盘（大商所豆粕期货合约）还是处于多头格局，可能会涨到前高位再下来。”她预
计近月1401合约 可能会涨到前期高位的3,780元附近，主力的远月1405合约 
也有进一步上涨的可能性。
    
    北京时间15:28，豆粕1401合约 成交于3,725元，上涨0.68%，1405合约 
成交于3,338元，上涨0.6%。
    
    其他品种方面，中国橡胶期货主力合约 延续上日强势，一度触及11月5日以来
的高位19,765元后涨幅缩窄。
       
 中国期市主要品种收盘信息：                                      
                                                    
 交易   品种             合约     最新    涨跌幅%    持仓量(手)
  所                                                
 上期   沪铜(cu)         1402    50,600      0.22        278,122 
 所                                                 
        黄金(au)         1406    248.10     -0.24        147,810 
        螺纹钢 (rb)      1405     3,670      0.08      1,523,448 
        橡胶 (ru)        1405    19,695      2.58        197,138 
 大商   豆粕 (m)         1405     3,338      0.60      1,689,592 
 所                                                 
        豆油 (y)         1405     7,330      1.02        917,300 
        焦炭 (j)         1405     1,616     -0.06        234,466 
 郑商   白糖 (sr)        1405     5,012     -0.02        420,518 
 所                                                 
        棉花 (cf)        1405    18,690      0.48         65,310 
 中金   沪深300(if)      1312   2,457.0      0.15         95,717 
 所                                                 
                                                    
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 
 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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