中国期市：豆粕涨至一个半月高位，短期内可能延续多头格局

路透北京11月29日 - 中国大连商品交易所豆粕期货主力合约周五小幅上涨，创下近一 个半月来高位。分析师认为，不过短期内多头格局可能仍会让近期强势延续，不过本月下旬 以来的涨势更多为技术性上涨。 天下粮仓豆粕首席分析师李丽凤认为，从豆粕基本面看并没有特别之处，甚至稍微偏空 。美国豆粕期货也缺乏基本面支撑，资金利用向中国出口等话题进行炒作的因素偏多。 “连盘（大商所豆粕期货合约）还是处于多头格局，可能会涨到前高位再下来。”她预 计近月1401合约 可能会涨到前期高位的3,780元附近，主力的远月1405合约 也有进一步上涨的可能性。 北京时间15:28，豆粕1401合约 成交于3,725元，上涨0.68%，1405合约 成交于3,338元，上涨0.6%。 其他品种方面，中国橡胶期货主力合约 延续上日强势，一度触及11月5日以来 的高位19,765元后涨幅缩窄。 中国期市主要品种收盘信息： 交易 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 所 上期 沪铜(cu) 1402 50,600 0.22 278,122 所 黄金(au) 1406 248.10 -0.24 147,810 螺纹钢 (rb) 1405 3,670 0.08 1,523,448 橡胶 (ru) 1405 19,695 2.58 197,138 大商 豆粕 (m) 1405 3,338 0.60 1,689,592 所 豆油 (y) 1405 7,330 1.02 917,300 焦炭 (j) 1405 1,616 -0.06 234,466 郑商 白糖 (sr) 1405 5,012 -0.02 420,518 所 棉花 (cf) 1405 18,690 0.48 65,310 中金 沪深300(if) 1312 2,457.0 0.15 95,717 所 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 李然; 审校 黄凯)