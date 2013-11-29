更新版 1-背景资料：亚洲国家从伊朗进口原油数量

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
(更新日本数据)
路透11月29日 - 伊朗和六大强国达成限制伊核计划的协议以换取减轻制裁，显示伊朗与西方国家关系开始融冰，降低了中东爆发更广泛冲突的风险。
该项协议将暂停伊朗最敏感的核活动，也将暂缓西方国家对伊部分制裁，不过未来六个月中，伊朗石油出口量仍受限在当前的每日约100万桶。
以下为中国、日本、韩国所报告的伊朗原油进口量。印度的进口数据系由路透根据贸易消息人士提供的数据所估算。
亚洲国家2013年从伊朗进口石油数量(单位为1000桶/日)：
2013 2012
1-10月 1-10月 变动百分比
中国 410 424.4 -3.3
日本 188.0 187.7 +0.2
印度 193.9 328.4 -41
韩国 132.6 146 -9.2
总计 924.6 1.09 -14.9
亚洲国家2012年从伊朗进口石油数量(单位为1000桶/日)：
2012 2011
1-12月 1-12月 变动百分比
中国 438 555 -21
日本 189 313 -40
印度 315 321 -1.7
韩国 153 239 -36
总计 1,096 1,428 -23 (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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