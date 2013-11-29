中国债市：利率互换变化有限，机构短期仍关注央行政策操作动向

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京11月29日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五变化有限。市场人士表示，周内资金面有缓和的迹象，IRS与现券利率都有所下探，然尚难判断当前已在趋势机会中。短期内，机构仍然关注央行政策操作动向。
“IRS小幅波动，资金利率相对平稳，”华东地区一银行交易员称，“这周现券供给降很多，配置需求也有出来，收益率下挺多，IRS没有现券下那么多。”
上海一外资银行交易员则表示，近期基本面角度并未看到太大变化，故会把这几天利率的下探理解为技术回调；然利率下行缺乏成交量的配合，并不认为当前是趋势行情。
上述华东地区交易员则认为，年末机构为优化监管指标要求的资金备付需求会提高，短期内IRS向下的空间并不会很大。
银行间市场周五主要回购利率多走低。交易员表示，月末因素即将消退，机构出资意愿有所提振，不过融出方多集中在隔夜以及七天期限品种。下周资金面仍面临央行公开市场操作不确定性以及月初存款准备金上缴等干扰因素，多数机构预计未来资金面大幅宽松的可能性不大。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.6000/4.7000 4.4538/4.5375 4.5063/4.5900 4.5650/4.6575 4.5813/4.8538
上日 4.6025/4.7084 4.4809/4.5675 4.5371/4.6175 4.6021/4.6900 4.6092/4.8817
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变动 -0.0025/-0.0084 -0.0271/-0.0300 -0.0308/-0.0275 -0.0371/-0.0325 -0.0279/-0.0279
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.69亿元，较9月的1,586.49亿元增加不到一成。(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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