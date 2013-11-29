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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 16:10 BJT

金属期市：伦敦期铜上涨，本月料下跌近3%

0710GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7039.00 19.00 +0.27 -11.22

上海期铜 50600 110 +0.22 -12.27

COMEX期铜 3.23 0.03 +0.98 --

LME期铝 1751.00 -3.00 -0.17 -15.45

上海期铝 14005 -20 -0.14 -8.73

LME期锌 1875.00 6.00 +0.32 -9.13

上海期锌 14750 -795 -5.11 -5.11

LME期镍 13390.00 -10.00 -0.07 -21.95

LME期铅 2071.00 4.50 +0.22 -11.50

上海期铅 13905.00 -20.00 -0.14 -8.82

LME期锡 22600.00 75.00 +0.33 -3.42

LME/上海套利价差^ -414

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 隋芬)
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