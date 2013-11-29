中国票据市场：转贴利率走高后持稳，资金利率居高不下仍是主因

路透上海11月29日 - 受银行间资金利率居高不下影响，中国票据市场转贴利率本周冲高后渐趋稳。市场人士表示，月末最后一周，银行间流动性偏紧态势抑制了机构的买票热情，同时关于银监会整顿同业业务的传闻不断，亦在一定程度影响银行收票意愿。

他们并透露，下个月流动性预期仍不乐观，且是年底临近，银行跨年资金缺口压力不容小觑，转帖利率继续走升压力不减。

“6个月期限的承兑汇票前几天都在7.2%-7.4%左右成交，后来比较稳定了。”华东一银行交易员表示，大行的收票意愿不强了，股份制银行也需求不大，可能主要还是受制于资金价格较高。

银行间市场周五主要回购利率多走低，其中七天及14天期限品种跌幅逾20bp。交易员表示，月末因素即将消退，机构出资意愿有所提振，不过融出方多集中在隔夜以及七天期限品种，而长期资金由于成本偏高，拆借积极性相对有限。

上述交易员并解释称，下个月年末将至，资金面担忧仍旧不减，而且市场不断出现关于9号文整顿同业的传闻，令不少机构亦在观望其进一步进展以及落实执行力度如何。

至于资金面，他表示，“个人认为逆回购不会停的吧，年底了多少会放点，不过资金面是松不了。”

央行公开市场本周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，期冀央行短期“放水”并不现实，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。

为了规范规模日益膨胀的同业业务，中国银监会监管新政--业界流传的“9号文”即于近日出台，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度。业内人士料，部分同业激进的银行短期内按政策整改阵痛难免，但利于同业业务“纯粹化”及银行长期结构调整和流动性风险管理。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.5952/6.4123 6.7685/6.601 7.0625/6.848

上周五 6.5520/6.381 6.7265/6.5664 6.9978/6.791

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变动 +4.32bp/+3.130bp +4.2bp/+3.46bp +6.47bp/+5.70bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.4685%，上周五为6.2024%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。