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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 16:07 BJT

表格：瑞士11月KOF领先指标升至1.85，路透调查预估为1.88

路透苏黎世11月29日 - 瑞士智库KOF周五公布，瑞士11月KOF领先指标升至1.85，路透调查预估为1.88。

主要数据：(括号内数据为前值)

2013年11月 2013年10月 2012年11月

1.85 1.71 1.50

(1.72)

(编译 田建华; 审校 杜明霞)
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