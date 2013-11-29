路透基点：中国特种玻璃股份公司首次涉足联贷市场，寻求1亿美元贷款

路透香港11月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在德国上市的中国特种玻璃股份公司(CSG)正在市场上寻求一笔1亿美元三年期贷款，为该企业首次涉足银团贷款市场。

野村担任这笔无担保贷款案的协调人，是透过兴华控股（香港）有限公司借入。

该贷款利率较Libor加码450个基点。

受邀银行按以下层次参贷。承贷2,500万美元或以上的银行，有140个基点的费用并获得牵头行头衔。承贷1,500-2,400万美元的银行，有105个基点的费用并获得主办行头衔。承贷低于1,500万美元的银行，可获得65 个基点的费用和安排行头衔。

贷款有1.5年的宽限期，之后分四次每半年偿还：10%（第1次）、20%（第2-3次）、50%（第4次）。平均年限约为两年。

贷款由CSG提供担保，还有50个基点的承诺费。

资金用于运营资本。

公司周三在广州安排了实地考察。据消息人士，至少有10家银行的代表进行了考察。

根据公司中期报告，截至8月16日的市值为4,425万欧元。报告还称，公司在3月获得了平安银行提供的5,000万元人民币短期贷款，利率是中国人民银行基准利率的110%。

在截至6月30日的六个月里，公司录得6,580万欧元的营收，较上年同期增长36%。（完）