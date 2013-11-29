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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 16:43 BJT

全球金市：金价本月恐创五个月来最大单月跌幅，受QE退场疑虑打压

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1244.5 0.96 0.08 -25.68

现货银 19.8 0.11 0.56 -34.61

现货铂金 1364.74 9.34 0.69 -11.09

现货钯金 720.47 4.27 0.6 4.11

COMEX期金 1245.2 7.4 0.6 -25.7

COMEX期银 19.825 0.192 0.98 -34.59

汇率

欧元/美元 1.361

美元指数 80.546

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 隋芬)
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