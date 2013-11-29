全球金市：金价本月恐创五个月来最大单月跌幅，受QE退场疑虑打压

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1244.5 0.96 0.08 -25.68
现货银 19.8 0.11 0.56 -34.61
现货铂金 1364.74 9.34 0.69 -11.09
现货钯金 720.47 4.27 0.6 4.11
COMEX期金 1245.2 7.4 0.6 -25.7
COMEX期银 19.825 0.192 0.98 -34.59
汇率
欧元/美元 1.361
美元指数 80.546
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 隋芬)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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