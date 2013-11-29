《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月29日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透香港11月29日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:24时,1港元=0.7857人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价 B股股价 A/B股比价 (元) (港元) 万科 8.76 14.25 0.78 深物业 7.93 6.42 1.57 南玻 9.16 6.45 1.81 深康佳 3.99 2.72 1.87 ST中华 4.19 1.56 3.42 ST中冠 9.70 4.78 2.58 深深宝 7.80 5.78 1.72 深华发 6.76 3.59 2.40 深赤湾 16.17 14.69 1.40 招商地产 21.93 20.78 1.34 特力 7.87 5.12 1.96 飞亚达 7.81 6.61 1.50 一致药业 39.04 34.13 1.46 深深房 3.87 2.92 1.69 ST盛润 6.28 5.35 1.49 深南电 4.13 2.67 1.97 深纺织 7.55 5.58 1.72 方大集团 5.66 3.03 2.38 深国商 21.40 12.91 2.11 深赛格 5.38 3.01 2.27 宝石 18.91 10.68 2.25 小天鹅 8.64 8.53 1.29 粤高速 3.07 2.57 1.52 晨鸣纸业 5.01 3.91 1.63 ST珠江 3.52 2.53 1.77 丽珠 37.51 34.55 1.38 美菱电器 4.08 4.05 1.28 大冷股份 8.18 6.20 1.68 粤电力 4.96 4.62 1.37 佛山照明 6.25 5.46 1.46 江铃汽车 21.99 26.54 1.05 沙隆达 11.18 7.66 1.86 苏常柴 6.80 4.70 1.84 威孚高科 27.60 25.21 1.39 古井贡酒 21.38 17.40 1.56 ST东海 5.27 4.18 1.60 长安汽车 11.87 16.47 0.92 京东方 2.15 1.90 1.44 鲁泰 9.22 9.81 1.20 本钢板材 3.15 2.56 1.57 张裕 28.94 26.40 1.40 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
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路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。