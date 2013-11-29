德国数据：10月零售销售第二个月下滑，增长前景堪忧

东北亚情势：中国国防部否认向中朝边境增派15万名士兵的报导
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透柏林11月29日 - 10月德国零售销售意外下滑，为连续第二个月下滑，零售店和珠宝销售降幅最大。
10月实质零售销售较9月下滑0.8%，路透调查的分析师此前预测增长0.5%。10月实质零售销售较上年同期下滑0.2%，分析师此前预测增长1.3%。
Berenberg的分析师Christian Schulz称，选举后围绕诸如税收等问题的不确定性，“可能影响10月支出活动。”不过其指出，该数据波动大，经常被修订。
“作为第四季初期的数据，该数据显示增长前景蕴含一些谨慎因素。”Schulz在调研报告中称，“不过我们仍预计有红火的圣诞购物季。”
9月实质零售销售修正为较上月下滑0.2%，较上年同期增长0.3%。(完)
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
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