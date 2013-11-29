德国数据：10月零售销售第二个月下滑，增长前景堪忧

路透柏林11月29日 - 10月德国零售销售意外下滑，为连续第二个月下滑，零售店和珠宝销售降幅最大。

10月实质零售销售较9月下滑0.8%，路透调查的分析师此前预测增长0.5%。10月实质零售销售较上年同期下滑0.2%，分析师此前预测增长1.3%。

Berenberg的分析师Christian Schulz称，选举后围绕诸如税收等问题的不确定性，“可能影响10月支出活动。”不过其指出，该数据波动大，经常被修订。

“作为第四季初期的数据，该数据显示增长前景蕴含一些谨慎因素。”Schulz在调研报告中称，“不过我们仍预计有红火的圣诞购物季。”