《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月29日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透香港11月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本 地时间16:30时,1港元=0.78581人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为-6.12%,低于上交易日收盘的-5.41%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价 (元) (港元) 工商银行 3.80 5.57 0.87 建设银行 4.38 6.28 0.89 中国银行 2.81 3.75 0.95 农业银行 2.62 3.98 0.84 招商银行 10.91 16.52 0.84 中信银行 4.03 4.53 1.13 交通银行 4.14 5.79 0.91 民生银行 8.59 9.35 1.17 中国人寿 15.72 25.00 0.80 中国平安 41.56 72.30 0.73 中国太保 19.57 32.80 0.76 中信证券 12.90 19.64 0.84 新华人寿 24.10 27.70 1.11 海通证券 11.76 13.42 1.12 华能国际 5.50 7.41 0.94 大唐发电 4.35 3.40 1.63 华电国际 3.18 3.24 1.25 中煤能源 5.38 5.20 1.32 中国神华 16.91 26.30 0.82 中国石油 7.91 9.17 1.10 兖州煤业 10.27 8.47 1.54 中国石化 4.78 6.66 0.91 上海石化 4.32 2.29 2.40 中海油服 23.12 23.40 1.26 仪征化纤 3.01 1.52 2.52 中国铝业 3.99 2.89 1.76 江西铜业 15.23 15.04 1.29 洛阳钼业 6.85 3.29 2.65 紫金矿业 2.45 1.80 1.73 马钢股份 1.80 2.16 1.06 鞍钢股份 3.23 5.54 0.74 重庆钢铁 2.65 1.21 2.79 海螺水泥 17.86 30.25 0.75 洛阳玻璃 5.11 1.41 4.61 北人股份 8.49 3.12 3.46 中联重科 5.73 7.86 0.93 金隅股份 7.37 6.87 1.37 中国国航 4.19 6.02 0.89 东方航空 2.97 3.10 1.22 南方航空 2.93 3.41 1.09 中国远洋 3.38 3.99 1.08 中海集运 2.62 2.09 1.60 中集集团 14.39 16.46 1.11 中海发展 4.57 5.30 1.10 宁沪高速 5.83 10.28 0.72 深高速 3.84 3.58 1.36 成渝高速 2.98 2.37 1.60 皖通高速 4.10 4.43 1.18 广深铁路 2.93 3.82 0.98 中国南车 5.46 7.20 0.97 中国交建 4.27 6.53 0.83 中国铁建 5.38 8.69 0.79 中国中铁 2.98 4.47 0.85 长城汽车 44.98 47.35 1.21 比亚迪 37.86 39.00 1.24 广汽集团 8.99 10.30 1.11 青岛啤酒 45.37 65.10 0.89 广州药业 28.64 29.40 1.24 新华制药 4.81 2.09 2.93 海信科龙 10.28 10.22 1.28 南京熊猫 8.62 4.00 2.74 晨鸣纸业 5.01 3.43 1.86 上海医药 15.53 18.16 1.09 中兴通讯 16.30 17.30 1.20 东方电气 11.86 13.10 1.15 潍柴动力 20.56 34.30 0.76 东北电气 2.55 0.92 3.53 广船国际 16.82 18.12 1.18 经纬纺机 9.14 5.54 2.10 昆明机床 4.76 2.26 2.68 一拖股份 10.39 6.59 2.01 北辰实业 2.88 1.75 2.09 创业环保 8.79 3.31 3.38 中国中冶 1.86 1.55 1.53 金风科技 8.28 7.58 1.39 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。